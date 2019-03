Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

SERIE C1 BARBERO ALBESE: Federico Alessandria, Stefano Pistone, Luca Battaglino, Andrea Taricco, Andrea Grasso, Domenico Raimondo. SOMMARIVA BORMIDESE: Manuel Gaggero, Lorenzo Ascheri, Franco Rosso, Pietro Besana, Paolo Pizzorno, Enrico Mazzucco, Davide Oliveri. BUBBIO: Simone Adriano, Fabrizio Cavagnero, Matteo Pola, Marco Molinari, Francesco Bocchino. TORFIT LANGHE E ROERO CANALESE: Stefano Faccenda, Fabio Bertorello, Fabio Marchisio, Andrea Bianco, Stefano Negro, Mario Marchisio, Diego Bertorello. ARALDICA CASTAGNOLE LANZE: Stefano Marenco, Marco Adriano, Enrico Musto, Simone Chiarla. ACQUA S.BERNARDO SPUMANTI BOSCA CUNEO: Luca Sanino, Mattia Gasco, Nicolò Longo, Enrico Priale, Lorenzo Terreno. MONASTERO DRONERO: Andrea Vacchino, Andrea Fantini, Daniele Arnaudo, Simone Giorsetti, Annalisa Dutto. POLISPORTIVA PIEVE DI TECO: Matteo Molli, Giovanni Ranoisio, Claudio Somà, Manuel Basso, Andrea Maffone, Alberto Sciorella. BANCA D’ALBA OLIO DESIDERIO RICCA: Tommaso Boffa, Stefano Arossa, John Mondone, Sandro Nada. ULTREIA ET SUSEIA: Nicolò Diotti, Paolo Voglino, Simone Rosso, Davide Marengo.

