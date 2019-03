Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

È vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco e usare attrezzature che possano provocare scintille: è stato decretato lo stato di grave pericolosità a causa delle condizioni climatiche e della particolare secchezza del terreno e della vegetazione. Deciso dal settore Politiche della Montagna e della Fauna selvatica della Regione Liguria, con il decreto n. 1475/2019, lo stato di grave pericolosità da incendi su tutto il territorio della Regione Liguria, si ricorda che è iniziato dalle ore 00.01 di mercoledì 20 marzo e perdurerà fino a nuovo avviso, al fine di impedire sui territori interessati dallo steso l’accensione di fuochi e l’imitare l’innesco di incendi boschivi. In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112 o il numero verde regionale “il Salvaboschi” 800.80.70.47

