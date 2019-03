Questa mattina alle 10 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone saranno presenti al COC, il Centro operativo comunale di Cogoleto per fare il punto della situazione dopo l’incendio che questa notte ha devastato le alture di Cogoleto e costretto 47 persone a lasciare le loro case. Difficoltà anche per chi sta viaggiando sull’Autostrada A10 testimoniare da diversi automobilisti residenti nel ponente ligure in viaggio verso Genova è rimasti imbottigliati tra Varazze e Arenzano l’autostrada era chiusa ma pochi minuti fa si è avuta una parziale riapertura

“In questo momento – dichiara il presidente Toti – stiamo ancora lavorando per domare le fiamme a Cogoleto. E’ intervenuto un secondo Canadair ed è presente sul posto l’elicottero regionale. Da stanotte la Sala operativa della Protezione civile regionale è aperta e sta seguendo le operazioni di spegnimento che hanno visto la partecipazione di 60 unità tra Vigili del Fuoco e volontari dell’antincendio boschivo. Si parla di circa 12 ettari di terreno andati a fuoco questa notte, la situazione sta migliorando e l’autostrada è stata riaperta in un senso di marcia verso Savona, persistono ancora le fiamme. Ringrazio tutti coloro che da ieri sera si sono messi a disposizione per evitare il peggio, grazie soprattutto ai volontari dell’antincendio boschivi e ai Vigili del Fuoco”.