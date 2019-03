La Sanremese porta via tre punti dalla difficile trasferta sul campo dell’Arconatese. Mister Lupo ritrova Lo Bosco e lo schiera dal primo minuto in attacco. Va in panchina l’altro rientrante Anzaghi. E la scelta di scommettere fin da subito sull’attaccante numero 19 si rivelerà vincente.

È proprio Lo Bosco a portare in vantaggio i matuziani al minuto 28, su assist di Spinosa.

Passano solo 8 minuti e la Sanremese trova il raddoppio grazie a Montanaro, sorpresa della seconda metà di stagione, autore oggi della sua seconda rete in carriera.

La Sanremese si dimostra abile nel mantenere le distanze contro un avversario costretto a fare punti per provare a uscire dalla zona playout. I biancoazzurri nella ripresa costruiscono ma non concretizzano diverse occasioni da rete.

A nulla serve il gol di Vavassori al 52’, i matuziani difendono il 2-1 e portano a casa tre punti importanti nella lotta al secondo posto.

“Sono felice perché ho rivisto la mia squadra, divertente e con tante occasioni da rete create – ha commentato mister Alessandro Lupo al termine della gara – nel secondo tempo siamo entrati in campo un po’ troppo molli, ma alla fine abbiamo portato a casa una vittoria importantissima per il nostro campionato. Venivamo da tre pareggi e non era semplice offrire una prestazione di quantità e qualità. Faccio i complimenti a tutto il gruppo, quando chi non gioca viene chiamato in causa ha sempre dimostrato di essere all’altezza”.

“La squadra ha offerto un ottimo primo tempo e poi ha creato diverse palle gol per chiudere la partita che è stata poi riaperta da un ‘gol non gol’ nella ripresa – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Fava – era importante vincere e abbiamo vinto”.

LE FORMAZIONI

Sanremese: 1 Manis, 15 Montanaro, 2 Giubilato (17 Ciotoli), 5 Videtta, 23 Fiore, 16 Taddei, 26 Rotulo (24 Sadek), 8 Spinosa (4 Bregliano), 7 Gagliardi, 27 Scalzi (6 Castaldo), 19 Lo Bosco (30 Acampora)

A disposizione: 22 Morelli, 3 Anzaghi, 25 Martini, 26 Guida

Allenatore: Alessandro Lupo

Arconatese: 1 Bolchini, 2 Bonfanti, 3 Vavassori, 4 Rovelli (20 Febbrasio), 5 Narducci, 6 Dejori, 7 Chiarion (16 Cavalcante), 8 D’Ausilio, 9 Marra, 10 Gulin (14 Morao), 11 Sarr

A disposizione: 12 Maggioni, 13 Veroni, 15 Scampini, 17 Bright, 18 Djibril, 19 Mboup

Allenatore: Giovanni Livieri

Arbitro: Sig. Mario Perri (Roma)

Assistenti: 1° Sig. Nadir Bertozzi (Cesena); 2° Sig. Nino Siboni (Faenza)

Marcatori: 28’ Lo Bosco, 36’ Montanaro, 52’ Vavassori

Calci d’angolo: 4-7