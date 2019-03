Per consentire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, della 110a edizione della gara ciclistica internazionale “Milano-Sanremo”, prevista per il 23 marzo prossimo, è stata disposta, come per gli anni precedenti, la sospensione temporanea della circolazione, per motivi attinenti alla sicurezza pubblica, lungo il tratto della strada statale “Aurelia” compreso tra Capo Cervo Mimosa e Sanremo, in ambedue i sensi di marcia.

La chiusura della strada, a seguito del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica, emanato dalla Provincia di Savona, avverrà per settori, da 30 minuti prima del previsto orario di passaggio della corsa fino 15 minuti dopo l’avvenuto transito del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

L’interruzione della circolazione interverrà, secondo queste modalità, tra le ore 15.11 e le ore 17.27 circa.

Resterà anche chiusa la strada provinciale che dal bivio per Cipressa, all’altezza del Km. 654+520 dell’Aurelia, si ricongiunge alla stessa strada in corrispondenza del Km. 658+680 in località Aregai di Cipressa.

La strada statale Aurelia resterà chiusa alla circolazione a partire dalle ore 14.00 del Comune di Sanremo, dall’imbocco della salita Via Duca D’Aosta in direzione bivio Poggio/Ceriana/Baiardo, fino a Via Roma ove è fissato il traguardo.

Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso.

Dalle ore 8 alle ore 18 della medesima giornata del 23 marzo, sarà interdetto, in entrambi i sensi di marcia, il transito ai mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 tonnellate sul tratto dell’Aurelia compreso tra Capo Cervo e Ventimiglia.

L’ultima prescrizione non riguarderà i mezzi di trasporto pubblico.