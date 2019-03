La Polizia ha arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio un ristoratore contitolare di una antica trattoria di Genova Sampierdarena. I poliziotti hanno visto lo chef Marco Macca, 55 anni, entrare e uscire in brevi lassi temporali. Durante le sue uscite lo chef ha incontrato noti consumatori di droga. Gli agenti nella cucina della trattoria ha trovato 60 grammi di cocaina.

Correlati