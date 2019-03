Si terrà giovedì 21 marzo alle 16.30, presso la Sala multifunzionale della Biblioteca civica “F. Corradi” di Sanremo, Via Carli, 1, il terzo incontro de “La biblioteca de Lo Studiolo”, dedicato questa volta alla presentazione del volume “La Liguria brucia”, fresco di stampa (Lo Studiolo edizioni, Sanremo 2019). Si tratta di una raccolta di quattro racconti appositamente scritti da altrettanti autori operanti sul territorio regionale, in questo caso coordinati dallo scrittore Marino Magliani, responsabile della collana Diversificando de Lo Studiolo edizioni. Il libro di circa 140 pagine tocca, attraverso la lente della narrativa e, talvolta, della fantasia, un problema purtroppo sempre attuale: quello dei danni al patrimonio boschivo, agli incendi che spesso devastano il nostro entroterra.

Oltre al curatore del volume, interverranno due degli autori dei racconti: Barbara Panelli, piemontese trapiantata in Riviera, e il ligure Gianmarco Parodi. L’incontro è coordinato dall’ideatore del Ciclo, il poeta e filologo Fabio Barricalla, ed è ad ingresso libero.

