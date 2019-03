Tour de force con triplo impegno per il gruppo Under 16 – Serie C della Blue Ponente Basket, società di basket femminile del ponente ligure.



UNDER 16:



In settimana le due partite conclusive del campionato under 16 che decretano il terzo posto finale per Blue Ponente: risultato eccellente in un campionato di alto livello, dove Pegli si classifica prima, imbattuta a punteggio pieno (16 vinte su 16) ed è al momento ancora superiore, soprattutto grazie alla profondità del suo roster; decisamente minore la distanza con Academy Basket La Spezia che, pur vincendo meritatamente sia la gara di andata che quella di ritorno, presenta un divario più facilmente colmabile. In ogni caso una stagione da incorniciare, per il risultato (12 vinte e 4 perse) ma soprattutto per la crescita della squadra. Di certo anche l’esperienza nel campionato senior, dove il gruppo è sostanzialmente identico eccezion fatta per pochissimi innesti, ha giovato al processo di maturazione e crescita.

Martedì 12 marzo 2019 – Under 16 femminile

Blue Ponente Basket vs Basket Academy La Spezia 67-51 (11-18, 14-19, 10-18, 16-12)

Blue Ponente: Olivari M. (cap) 18, Cotterchio A. 15, Bagalà M. 9, Zagari G. 7, Lia G. 2, Grisi M., Merano C. – All.: Favari E., Sasso E.

Academy SP: Gioan R. (cap) 14, AMadei A. 13, Tringale G. 8, Demi R. 7, Candelori V. 6, Giglio M. 4, Scognamillo C. 4, Strata V. 4, Demi G. ne – All. Gioan D.

Venerdì 15 marzo 2019 – Under 16 femminile

Asd Amatori Pallacanestro Savona vs Blue Ponente Basket 52-55 (14-23, 14-14, 17-9, 7-9)

Amatori SV: Quercia C. 18, Akhiad Y. 11, Quercia G. 8, Olivotti C. 6, Guidetti E. 5, Calabrese M. 4, Revetria A. ne, Pitsalis M. (cap) ne – All.: Dagliano R.

Blue Ponente: Olivari M. (cap) 15, Bagalà M. 13, Zagari G. 10, Cotterchio A. 8, Grisi M. 4, Lia G. 3, Tomatis V. 2, Merano C., Siccardo B. ne – All.: Favari E., Sasso E.



SERIE C:



Domenica per la serie C femminile sfida casalinga contro la Cestistica Spezzina, al momento capolista imbattuta del campionato. Dopo aver perso (com’è logico che sia) di 42 punti alla prima di andata ed aver ridotto a -17 il gap al ritorno, questa volta si rischia il colpaccio, tenendo testa alle forti levantine in una gara giocata punto a punto fino alla fine. Nel finale mancano un po’ di esperienza e, perché no, anche un po’ di fortuna per girare l’inerzia della gara e portare a casa la prima vittoria nel campionato senior, che “strappata” alla prima in classifica avrebbe avuto un sapore ancora più dolce. Ma la gara delle giovanissime ponentine è stata davvero di alto livello.

Domenica 17 marzo 2019 – Serie C femminile

Blue Ponente Basket vs Cestistica Spezzina 56-63 (15-16, 11-18, 20-18, 10-11)

Blue Ponente: Cotterchio 16, Zagari 12, Olivari 9, Bagalà 8, Lia 5, Munerol (cap) 4, Merano 2, Grisi, Poracchio, Fresco ne – All.: Favari, Sasso

Cestistica SP: Mangano 25, Ceci 11, Venturini 10, Tronfi 6, Gemignani 4, Maiocchi 4, Ravani 3, Olivieri – All.: Barcellone



Gli highlights della partita – https://www.youtube.com/watch?v=i5UwQ2jKDMs



IL COMMENTO DI COACH LELE FAVARI

“Sono veramente contento della crescita della ragazze. Abbiamo chiuso benissimo il campionato u16, con due ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista.” commenta il coach. “La vittoria di Vado poteva essere molto più ampia nel punteggio visto il +13 del primo quarto, ma troppe disattenzioni hanno permesso alle padrone di casa di ridurre il gap. Ovviamente dispiace per la sconfitta con Spezia ma le rotazioni ristrette ci hanno penalizzato nel finale. Rimane tanta la soddisfazione ma anche l’amarezza per la partita di C con Spezia, con le nostre ragazze ad un soffio dal colpaccio. Ovviamente gli errori nei 2 minuti finali fanno parte del processo di crescita di questa squadra formata per gran parte da atlete 2003-2004. Spero vivamente che i grossi passi in avanti fatti sotto il profilo dell’atteggiamento e della voglia ci portino il prima possibile ad una meritata vittoria anche in serie C” conclude Favari.