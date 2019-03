La grande stagione dei Giovanissimi 2004 della Sanremese si arricchisce di un’altra soddisfazione. Due giocatori del gruppo guidato da Dino Bertazzon (già qualificato matematicamente alle fasi finali regionali) sono stati chiamati dal Cagliari per sostenere una tre giorni di allenamenti in terra sarda.

Si tratta, precisamente, di Matteo Bastita e Riccardo Coccoluto che dal 20 al 22 marzo si recheranno al centro sportivo di Asseminello per aggregarsi ai pari età rossoblù.

Questa convocazione rappresenta l’ennesima prova del grande lavoro svolto dalla società biancazzurra nel settore giovanile.

