Fabio Fognini assieme a Novak Djokovic nella gara del doppio al torneo di Indian Wells, sui campi in cemento in California, sono stati eliminati in semifinale. I due sono stati sconfitti di misura per 7-6 (5) 2-6 10-6, in un’ora e 40 minuti, dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo.





Correlati