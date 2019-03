Si è riunito a Genova il coordinamento regionale di fratelli d’Italia convocato dal portavoce regionale Massimiliano Iacobucci. All’ordine del giorno importante discussioni sulla vita politica e amministrativa del partito in regione Liguria.

A) elezioni amministrative 2019: dopo ampia discussione durante la quale sono intervenuti i portavoce provinciale di Imperia, Savona, Genova e La Spezia Fratelli D’Italia ha confermato la propria adesione al modello di centrodestra che ha visto negli ultimi anni la vittoria nelle principali competizioni elettorali quali la regione Liguria con l’elezione del governatore Giovanni Toti il Comune di Savona Genova La Spezia e tanti altri. La partecipazione quindi di fratelli d’Italia sarà garantita al fianco di un centrodestra unito e compatto che anche nei principali comuni che andranno al voto nella primavera 2019 si presenterà per vincere e dare un buon governo ai rispettivi comuni.

B) Anche alle elezioni europee il partito di fratelli d’Italia ligure scende in campo con la volontà di partecipare attivamente sicuramente alla campagna elettorale che vedrà coinvolta in prima persona il presidente del partito Giorgia Meloni ma se sarà necessario e richiesto anche con un candidato ligure che possa esprimere la territorialità anche in questa importante elezione. Tra i nomi possibili per questa importante competizione sono emersi quello di Gianni Berrino assessore regionale al turismo, Ubaldo Borchi coordinatore genovese del partito, Matteo Rosso capogruppo in regione di fratelli d’Italia, e quello del coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci ma il più papabile sarebbe proprio quello dell’assesso Gianni Berrino.

C) Il coordinatore regionale Iacobucci ha inoltre comunicato che a breve il coordinamento regionale che ad oggi è costituito solo di membri di diritto sarà implementato con almeno un membro per ogni provincia di sua nomina ma condiviso con il il resto dei dirigenti regionali al fine di creare anche a livello regionale alcuni dipartimenti di particolare importanza per l’economia e la società ligure.

D) È stato approvato inoltre il bilancio 2018 del coordinamento regionale composto da entrate determinate da versamenti volontari e uscite relative solo ed esclusivamente a spese che il partito ha sostenuto per motivi elettorali o organizzazione di eventi . Il bilancio è stato approvato all’unanimità.

I lavori si sono conclusi con una colazione di lavoro tra i partecipanti presso il famoso ristorante Tonitto di piazza Dante.

Correlati