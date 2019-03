Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domani alle 16.45 su Rai 2 andrà in onda la trasmissione “Sereno Variabile” girata nei giorni scorsi a Villa Nobel a Sanremo. Osvaldo Bevilacqua ha visitato la Villa ed il suo museo, accompagnato dalla guida Marco Macchi, che ha presentato al conduttore le scoperte di Alfred Nobel ed ha raccontato gli ultimi anni della vita del grande inventore trascorsi a Sanremo. E’ stato presentato, inoltre, il piano di riqualificazione di Villa Nobel, che sarà realizzato da prime Quality, la società che ha vinto il bando di gestione della Villa, volto a promuovere le eccellenze del territorio. Infine, sulla suggestiva terrazza, sono state presentate delle ricette a base di fiori, ingredienti innovativi, che caratterizzano Sanremo e la produzione floricola locale.

