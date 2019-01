A Carate Brianza oggi pomeriggio la Sanremese ha incassato la terza sconfitta stagionale, venendo battuta per 3-2 dalla Folgore Caratese. I brianzoli sono andati in vantaggio con Gioè, capocannoniere del girone, ed i matuziani hanno pareggiato con Lella. Nella ripresa i lombardi hanno raddoppiato e triplicato con Ngom e Monticone e la Sanremese è riuscita solo ad accorciare le distanze con un gol di Scalzi su punizione. Per effetto di questo ko ora i matuziani sono stati agganciati al secondo posto da Savona e Casale, a 10 punti di distacco dalla capolista Lecco che ha vinto per 2-1 a Bra. Domenica 20 al “Comunale” è in programma il derby con il Savona.