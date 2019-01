Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Verrà pubblicato lunedì 14 gennaio, sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it), il modulo relativo alla richiesta dei biglietti omaggio per partecipare alla trasmissione televisiva “Domenica In” che si svolgerà domenica 10 febbraio 2019.

