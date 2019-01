La Convenzione tra la Confartigianato e la SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori è stata rinnovata anche per il 2019 a condizioni invariate rispetto agli scorsi anni. Attraverso la Convenzione le imprese associate usufruiscono di sconti sui compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati (radio, lettori cd e file, computer via web, televisori, etc.) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore nei locali dove si svolge l’attività.

La convenzione riguarda:

“musica d’ambiente” per apparecchi installati nei laboratori artigiani, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi, negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico, sugli automezzi pubblici e per le “attese telefoniche”; “trattenimenti musicali senza ballo” organizzati in pubblici esercizi ed in aree all’aperto.

In particolare sono confermate le riduzioni applicate sulle tariffe per la “musica d’ambiente” diffusa nei laboratori artigiani, anche non aperti al pubblico e nei pubblici esercizi, pari al 25%, e per la musica d’ambiente su automezzi pubblici, pari al 40%.

Per quanto riguarda i “trattenimenti musicali senza ballo” lo sconto applicato agli associati è del 10%.

Per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente ed i trattenimenti

musicali, è necessario rivolgersi alla struttura SIAE competente per il territorio, individuando quella più vicina alla propria sede tramite il sito internet della SIAE, oppure è possibile utilizzare il portale Musica d’Ambiente della SIAE. Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è fissato al prossimo 28 febbraio 2019.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Marketing della Confartigianato di Imperia telefonando al numero 0184 / 524517 oppure inviando una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it