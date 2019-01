Ieri gli studenti del Liceo artistico di Imperia per protesta non sono entrati in classe a causa del freddo pungente nelle aule. “Siamo stati costretti a far lezione col cappotto” dicono gli studenti dell’Artistico. Qualche malessere per le basse temperature si è registrato anche al Ruffini, all’Itis e nel Linguistico Amoretti. “Probabilmente il disservizio che determina temperature insufficienti è dovuto a problemi dell’impianto di distribuzione del riscaldamento. I tecnici hanno riparato il guasto” spiega la Provincia di Imperia a Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.