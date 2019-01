“Probabilmente molti si accorgono che in un mondo appiattito sull’apparenza e svuotato di valori è necessario cercare, attraverso lo studio dei classici, le origini di ciò che può dare un senso all’esistenza” così Roberto Vecchioni in una recente intervista al Corriere sottolinea l’importanza, anzi meglio l’attualità del Liceo Classico in Italia. “Forse è una presa di coscienza dell’importanza delle basi della cultura: non ci sarebbe stato Shakespeare senza Seneca e Einstein senza Aristotele. Non si può costruire il quinto piano di una casa senza quelli inferiori” o, ma aiuta a capire quali siano le strade giuste per progettare il futuro. E molti giovani si innamorano anche della bellezza del mondo antico, della forma che, in Platone o Catullo, è armonia”.

Con questo spirito il Liceo “Aprosio” di Ventimiglia aderisce alla Notte nazionale del Liceo Classico proponendo per venerdì 11 gennaio una serie di attività aperte a tutti.

Si inizierà alle ore 17,30 nell’Auditorium con la conferenza di una giovane docente universitaria ed ex alunna del Liceo, la dottoressa Serena Perrone: “Like a rolling book. Alle origini del libro”.

Poi sarà il turno degli alunni del Liceo Classico che faranno giocare i visitatori con gli alfabeti antichi in simpatiche attività di laboratorio.

Dopo una pausa gastronomica, rigorosamente di ispirazione greca e romana, alle 21 l’Auditorium ospiterà una serie di rappresentazioni in cui gli alunni proporranno brani teatrali scritti e interpretati per l’occasione in cui “storia e leggenda si confondono in un tempo senza tempo”.

La conclusione… una sorpresa molto classica!

L’invito è rivolto a tutti, con lo scopo di far conoscere le bellezze della cultura classica e l’importanza di imparare ad amare un mondo che, pur lontano da noi nel tempo, è ancora molto presente e soprattutto ha molto da dirci sull’oggi e sul futuro.

Appuntamento quindi al Liceo Aprosio di Ventimiglia venerdì 11 a partire dalle 17,30.