Sono iniziati ieri sera gli incontri settimanali dell’associazione politico/culturale Polis.

Nella sede di Via Matteotti 187, a cura della Dott.ssa Laura Gandolfo e della Dottoressa Marcella Roggero, hanno infatti preso il via i martedì “socio/culturali” con un dibattito a cura del copywriter Santo Scarfone sulla comunicazione nell’era dei Social Network. Una settantina i partecipanti tra soci e simpatizzanti.

Gli incontri si alterneranno settimanalmente incontrando politica e cultura.

Già in calendario infatti gli incontri di gennaio: martedì 22 alle 18.30 la Professoressa Francesca Rotta Gentile, curatrice de La Riviera dei Libri , racconterà come nasce una rassegna letteraria.

Venerdì 25 alle 18.30 sarà la volta della politica: Polis incontrerà il Sindaco Claudio Scajola che terrà un resoconto dei primi sette mesi di amministrazione e darà una visione complessiva del mutamento della politica nazionale e internazionale.

Gli aggiornamenti sul calendario degli incontri saranno comunque disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione.

Dalla prossima settimana inoltre, la sede di Polis sarà aperta tutti i pomeriggi feriali dalle 16 alle 19 per permettere a tutti i soci di incontrarsi, confrontarsi, scambiarsi opinioni per crescere insieme nello spirito comunitario che Polis si è prefisso.