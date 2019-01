Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

The Wife – Vivere nell’ombra di Björn Runge sabato 12 gennaio ore 17:30 EN sabato 12 gennaio ore 21:00 domenica 13 gennaio ore 17:30 The Wife – Vivere nell’ombra Una coppia di grandissimi attori duetta e duella su ragione e sentimento, ambizione e compromesso, matrimonio e realizzazione di sé

Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio giovedì 10 gennaio ore 21:00 venerdì 11 gennaio ore 21:00 Un giorno all’improvviso La storia di Antonio e del suo sogno di diventare un calciatore per una squadra importante

Un’altra storia forte quella raccontata da “The Wife”, in cui la solidissima sceneggiatura e le interpretazioni superlative dei due protagonisti danno consistenza e profondità al film; la protagonista, che “vive nell’ombra”, è lacerata fra il desiderio di liberazione dalle catene che imprigionano l’anima e la necessità di ricomposizione di ogni frattura affettiva. In lingua originale il sabato pomeriggio.

Le proposte del “Cinema Cristallo” di Dolceacqua nel prossimo week-end consistono in un’ammirevole opera prima. “Un giorno all’improvviso”, storia di amore madre-figlio, di passaggio all’età adulta e di abbandono dell’adolescenza, di come diventare responsabili della propria vita e di chi ci è affidato, un passaggio radicale e forte.

