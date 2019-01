Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sanremo Ieri sera presso il point elettorale di Sergio Tommasini candidato alla carica di sindaco della città dei Fiori per il centrodestra si è tenuto un incontro sul discusso Decreto Sicurezza che sta suscitando tante polemiche a livello nazionale e locale, dove gli attuali sindaci di Imperia Sanremo e Ventimiglia non hanno lesinato critiche al dispositivo di legge. Nei video seguenti gli interventi più significativi della serata.

Un incontro voluto per spiegare il Decreto Sicurezza recentemente approvato che sta facendo discutere il paese intero diviso tra favorevoli e contrari. Erano presenti L’On Flavio Di Muro il Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Piana L’assesore Regionale Gianni Berrino il consigliere comunale Simone Baggioli a rappresentare il centrodestra ( Lega-Fratelli D’Italia Forza Italia)