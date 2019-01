Domani in Liguria inizieranno i saldi invernali. Per Confesercenti-Swg, a livello nazionale saranno circa 280 mila le attività a aderire, soprattutto i negozi di moda e tessile. Quasi un italiano su due, ossia il 47%, approfitterà dei saldi per fare almeno un acquisto valutando di investire, in media, 122 euro a persona, pari a circa 280 euro a famiglia.