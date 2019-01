Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 5 gennaio / Ore 14.30 Piazza Torre Santa Maria Laboratorio “Aspettando la Befana” Laboratorio tematico per bambini a cura della Cooperativa Diana.

A San Bartolomeo al Mare proseguono gli appuntamenti previsti dal calendario manifestazioni. Sabato pomeriggio, live caraibico con la “Karibe Band Show” e Laboratorio tematico per bambini “Aspettando la Befana”, a cura della Cooperativa Diana. Sabato e domenica, tradizionale appuntamento con il Trofeo indoor Epifania di tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri SBM di San Bartolomeo al Mare, giunto alla 26ma edizione.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)