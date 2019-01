Ad oggi, il contrasto piu’ sistematico al gioco d’azzardo diffusoe alle sue conseguenze patologiche su individui e societa’ e’ venuto dai Comuni. La recente Ordinanza del Sindaco di Ventimiglia, che proibisce il funzionamento delle slot machines dalle ore 7 alle ore 19, e’ stata emanata per tutelarela salute pubblica, ma sembra anche proporre un nuovoparadigma per la relazione della societa’ con il giocod’azzardo pervasivo. Un paradigma che restituisce le ore della giornata alle attivita’ produttive, di studio, e di socializzazione, senza l’interferenza alienante delle slot.

Raccolte di firme sia a Ventimiglia che a Bordighera hannodocumentato grande interesse dei cittadini a sostenere tale Ordinanza, e hanno fatto nascere la domanda sulla fattibilita’ di estendere ai comuni vicini la disciplina restrittiva adottata a Ventimiglia. Quella di avere orari uniformi su tutta l’areaterritoriale e’ gia’ una tendenza in altre regioni, poiche’ sitraduce in un meccanismo efficace per far cambiare le abitudini di vita.

Per conoscere meglio i problemi che nascono dal giocod’azzardo e facilitare la pianificazione su come contrastarli, ilMovimento di Civicamente Bordighera ospitera’ il Lunedi 7 Gennaio alle ore 21 al Cinema Zeni un incontro intitolato “Il Problema del Gioco d’Azzardo Diffuso e Patologico: Analisi e Strategie a Livello Locale”.

Hanno generosamente accettato di partecipare la Dott.ssaSilvia Marcuzzo dell’ASL1 e il Dott. Enrico Ioculano, Sindaco di Ventimiglia. La Dott.ssa Marcuzzo, che e’ psicologo psicoterapeuta e referente in Regione Liguria per Gioco d’Azzardo Patologico, approfondira’ i meccanismi cheportano alla dipendenza e le strategie di intervento finalizzatealla cura e alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Il Dott. Ioculano presentera’ le strategie amministrative di contrasto al gioco d’azzardo messe in opera a Ventimiglia fin dal 2014 e culminate con l’Ordinanza del 2018, e discutera’ irisultati pratici dell’Ordinanza, le risposte della citta’ di Ventimiglia e delle entita’ commerciali su cui l’Ordinanza ha avuto un impatto, e le prospettive per il futuro.

Seguira’ dibattito aperto. Sono invitati altri Sindaci della zonae tutti coloro che sono interessati.