L’assessore alla Viabilità del Comune di ImperiA, Antonio Gagliano, comunica che il posizionamento dell’attraversamento pedonale rialzato a Borgo Marina, in programma per domani, è stato posticipato all’inizio della prossima settimana per esigenze organizzative dell’impresa che deve realizzare i lavori. Sempre all’inizio della prossima settimana verrà posizionato un attraversamento pedonale rialzato anche all’inizio di Via Battaglione Alpini Pieve di Teco.