Il centro meteorologico Arpal ha emanato l’avviso per vento di burrasca forte da nord/nord-est, per oggi con raffiche a 130 km/h sui rilievi e a 100/110 km/h localmente lungo la parte centrale della costa regionale. Nella mattina la raffica più intensa finora è soffiata a Fontana Fresca, sopra Sori (Genova), alle 12.10 con 145,8 km/h. A livello del mare alle 10.10 ad Arenzano l’anemometro è arrivato a 92,16 km/h. Oggi la temperatura più bassa è stata registrata alle 8 al Sassello (Savona) con -3,6 gradi.

Ha iniziato a scendere lo zero termico. Nella nottata arriverà al suolo in alcune zone dell’entroterra. Le valli Bormida, Scrivia, Trebbia e Vara domani potrebbero svegliarsi con 5-8 gradi in meno rispetto ai minimi odierni.