A Vallecrosia dei petardi, almeno stando alle testimonianze apparse sui social, avrebbero causato l’incendio di due cassonetti in via Don Bosco intorno alle 23.40-23.50. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco da Ventimiglia ha evitato danni più seri a persone e cose.

Come detto le testimonianze parlano di due botti, come se qualcuno avesse gettato petardi dentro i cassonetti. Un gesto pericolo incivile e criminale in tanti si augurano si possa risalire ai responsabili.