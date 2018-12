Restano in carcere a Sanremo i 4 nordafricani tra i 24 ed i 32 anni arrestati per aver devastato il Pronto Soccorso dell’ospedale Borea, aggredito due Carabinieri e scatenato il panico tra i pazienti. A scatenare l’ira del gruppo la pretesa di un 26enne, sostenuto dagli altri, di essere subito medicato, nonostante ci fossero moltissimi pazienti arrivati prima di lui, con codici di priorità più alti. Il giovane sarebbe stato sfregiato in una lite nella Pigna, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.