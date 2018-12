Il 27 e 28 dicembre il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito e l’assessore Stefano Gnutti hanno incontrato, a Palazzo Garnier, due giovani promesse dello sport: Vittoria Bianchi, cavallerizza, e Tyra Grant, tennista.

“Vittoria e Tyra hanno scelto di impegnarsi con passione e serietà nella loro disciplina d’elezione: l’equitazione e il tennis. Tutto ciò porta con sé allenamenti e sacrifici, che sembrano ancora più grandi se si pensa alla loro giovane età; per questo abbiamo voluto incontrarle, per riconoscere la loro dedizione e la loro costanza. D’altra parte, lo sport deve essere anche divertimento, soprattutto per i più giovani, e negli occhi di Vittoria e Tyra c’è una bellissima luce, carica di entusiasmo” ha dichiarato il Sindaco.