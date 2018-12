Il Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua con la collaborazione del Comune di Dolceacqua ha organizzato “PRESEPIANDO FESTIVAL 2018″ , ITINERARIO TRA PRESEPI IN CONCORSO A DOLCEACQUA, rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua.

Si è proposto quindi di realizzare un presepe da esporre in vetrina o in luogo ritenuto idoneo alla visibilità del passante, da lasciare in vista per la durata delle festività Natalizie;

è un invito alla visita di residenti e turisti che non si limiti al solo centro storico.

Ogni presepe in concorso è numerato ed è facile individuarli tra le vie. Partecipare al concorso è facoltativo. Sono stati realizzati presepi fuori concorso che non sono numerati.

Inoltre l’evento vuole essere un mezzo di promozione per valorizzare e indirizzare l’attenzione verso la cultura locale e la tradizione del Presepe.

Hanno partecipato al concorso 19 attività commerciali dislocate in tutto il paese. La giuria composta da un rappresentante del centro culturale di Dolceacqua, un architetto e un artista ha espresso il 24 dicembre scorso al mattino il suo parere.



La premiazione del Concorso avrà luogo il giorno 6 Gennaio 2019 alle ore 18:00 presso la sala Polivalente del Comune di Dolceacqua (ingresso da Piazzale San Filippo) al termine del consueto spettacolo per i bambini organizzato in occasione dell’Epifania.

Si invitano coloro che hanno partecipato al concorso ad essere presenti alla premiazione. Verrà anche rilasciato a tutti un attestato di partecipazione come riconoscimento.

Di seguito le attività commerciali che hanno partecipato al concorso e che hanno in esposizione in proprio presepe.

PARTECIPANTI AL CONCORSO:

-n°1 Pizzeria ZERO81 – Via Roma 33 (all’interno del locale)

-n°2 Casa di Riposo – Via Roma 28 (nel giardino interno)

-n°3 Polvere di Stelle – Piazza Garibaldi 6 (all’esterno)

-n°4 Alimentari Francesca – Via S.Sebastiano 8 (all’esterno)

-n°5 Merceria Pia – Via Barberis Colomba 29 (in vetrina)