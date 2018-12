Prosegue al Forte di Santa Tecla a Sanremo fino al 27 dicembre la Rassegna Jazz denominata Jazzin’, che si sviluppa all’interno della Mostra fotografica di Umberto Germinale dal titolo “We Want Miles!”, dedicata a Miles Davis – figura chiave del jazz mondiale – ed alla sua musica.

La rassegna propone, a cadenza settimanale, dei concerti con ingresso ad offerta libera, che si svolgono sempre nei locali del Forte.

Martedì 25 dicembre sarà la volta di un Duo: con inizio, come sempre, alle ore 18, saranno di scena la Vocalist Manuela Gaslini ed il Pianista Riccardo Sasso. Questa accoppiata nasce da una nuova collaborazione instauratasi tra i due Maestri, entrambi docenti in scuole del Ponente Ligure: l’una di canto, l’altro di pianoforte e tastiere. Il loro repertorio spazia dalla musica d’autore italiana fino a quella internazionale dei giorni nostri, senza tralasciare – visto il periodo – quella della tradizione Natalizia.

Manuela Gaslini è una cantante che spazia dal rock al soul al jazz. E’ vocal-coach, autrice e ballerina. Diplomata in canto lirico al Conservatorio Antonio Vivaldi di Novara, ha un bagaglio di esperienze nel campo della musica moderna, del Jazz e soprattutto del Musical. Fa parte infatti fin dagli esordi dell’Associazione “Musical I Love You”, che ormai da una ventina d’anni realizza spettacoli corali che continua a portare in scena con grande successo, insieme agli “highlights” dei più noti Musical internazionali.

Riccardo Sasso è un’insegnante di Pianoforte e Tastiere di Sanremo, formatosi alla Scuola G. B. Pergolesi, che ha perfezionato poi i suoi studi al Conservatorio Arrigo Boito di Pavia.

Jazzin’ e“We want Miles!” sono organizzati della Cooperativa “Dem’Art” ed hanno il patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale Ligure. La Mostra ed i concerti proseguiranno fino a fine anno con orario dalle 10 alle 20, con inizio dei concerti di Jazzin’ alle ore 18.