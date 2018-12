Domani, lunedì 24 dicembre, torna a Imperia l’appuntamento con “Babbo Natale Sub”. L’evento, organizzato in collaborazione tra Comune, Imperia nel Blu e Capitaneria di Porto, si svolgerà in Calata Cuneo a Oneglia . Una slitta trainata da “renne subacquee” arriverà dal mare con tanti doni per i bambini presenti sulla banchina. L’arrivo è previsto intorno alle ore 17.

“Un appuntamento ormai tradizionale che allieta la vigilia di Natale a Imperia”, sottolinea l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. “Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che collaborano alla buona riuscita dell’evento e invito le famiglie imperiesi a prendere parte a questo appuntamento sempre suggestivo, non solo per i bambini”.