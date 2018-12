Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 12:30 di giovedì 27 dicembre. All’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2017, l’approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, la proroga della convenzione del sistema locale dei servizi sociali, il procedimento per l’approvazione del progetto per la realizzazione di una cantina vinicola ecosostenibile in via Morene, l’approvazione del nuovo Regolamento comunale di contabilità, l’approvazione del Regolamento del sistema di controlli interni e l’approvazione del Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.