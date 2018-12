Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

P Ha il volto di Pippo Baudo l’omaggio che Rai Uno ha dedicato a Genova e alla Liguria durante la prima delle due serate di Sanremo Giovani, la manifestazione che seleziona le nuove voci che a febbraio parteciperanno al Festival di Sanremo. Sulle immagini del Ponte Morandi e delle bellezze di Genova, Pippo Baudo ha ricordato la forza della città e della Regione – per lui “adottiva” dopo i tanti Festival di Sanremo condotti – lasciando poi la parola ai due giurati genovesi, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Bizzarri ha ricordato le ore successive al crollo e la prima telefonata di Renzo Piano, che ha definito Genova “la città più bella del mondo e l’unica dove si possono vedere volare i gabbiani dall’alto”.

