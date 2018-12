Stamattina alcune classi dell’Istituto Ruffini di Imperia hanno partecipato alla “lezione” tenuta dalla Polizia di Stato sulla tematica dei botti illegali.

Pochi ma precisi i consigli forniti ai ragazzi: acquistare e utilizzare sempre artifici pirotecnici con marchio CE, rispettare le istruzioni d’uso, la distanza di sicurezza e non toccare ne raccogliere botti inesplosi.

L’incontro è stato accompagnato da alcuni video mostrati ai ragazzi, che rappresentavano le conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo degli artifici, spesso consistenti nella perdita di alcuni arti del corpo.

È stato spiegato, infatti, che il fuoco d’artificio presuppone, ovviamente, una combustione e un’esplosione e che, se utilizzato in maniera errata, può provocare seri danni.

Da non trascurare infine i nostri amici a 4 zampe; il rumore prodotto dai botti infatti causa un misto di panico e paura negli animali, che hanno un udito più sviluppato di quello umano, fino a causar la morte di quasi 5.000 esemplari l’anno.

I ragazzi hanno partecipato con vivo interesse all’incontro, dimostrando di aver capito l’importanza nel seguire i pochi consigli forniti, con la consapevolezza che, in caso di necessità, possono sempre chiamare il 112 NUE.