Aria di Natale, venerdì 21 dicembre, alle ore 21, all’Auditorium del Museo Navale di Imperia, in via Scarincio 7, per la rassegna “Il Teatro del Mare”, con la commedia “Go Maccinin!” di e con Elio Berti e con la partecipazione di Luisa Vassallo. Il numero per prenotare è 339-5753743.

Si tratta di una favola natalizia dove comicità, poesia, stupore e sfrenata fantasia (ma anche sano realismo) si rincorrono e si intrecciano in una trama esilarante e coinvolgente.

La trama? Tutto si svolge in una notte, proprio la notte delle notti, quella dove ogni cosa ritrova il suo significato e tutto si mette a posto, quella dove i gatti si accoccolano davanti al camino, i ragni fanno la tela nei buchi, gli orologi ticchettano allegramente e le ciliegie iniziano a pensare all’estate. Ma qualcosa, all’improvviso turba la quiete e si sente bussare alla porta … dopo poco una strana telefonata, poi tutto precipita e … incontri inaspettati fanno di “Go! Maccinin!” uno spettacolo dove è inutile pensare e riflettere. A volte, bisogna lasciarsi andare per imparare a giocare e vivere, senza dimenticarsi mai di sorridere. Specialmente a Natale. E’ tutto qua!

ELIO BERTI – Inizia la sua attività come attore frequentando il Laboratorio Internazionale dell’Attore di Firenze e un triennio di Scuola di teatro diretto da Luciana Costantino e il Teatro Stabile di Genova. E’ fondatore, attore e regista di numerose compagnie teatrali come il Piccolo teatro di Savona, Laboratorio teatrale Chiabrera, La Campanassa, La Goccia, I Mastrociliegia, I Commedianti. Dal 2000 è Clown-dottore professionista della Fondazione Theodora Onlus e lavora negli Ospedali di Savona, Genova, Torino, La Spezia, Livorno. Dirige vari corsi di teatro, clown e formazione a Savona, Imperia, Napoli, Nizza (Francia). Ha lavorato con maestri e artisti internazionali come Jan Dillen e Patch Adams, Giovanni Fusetti, David Larible, Paolo Nani.

LUISA VASSALLO – Curatrice di antologie poetiche e autrice di libri di “gastronomia fantasy”, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti. Appassionata di teatro ha seguito alcuni corsi e laboratori con vari artisti, attori e registi . Si dedica da tempo alla clown-terapia negli ospedali.

Il cartellone del Teatro del Mare ospita importanti personaggi della televisione, della prosa e della musica italiana e internazionale, grazie al sostegno del Comune di Imperia, con il cui Assessore alla Cultura Marcella Roggero, i direttori artistici Eugenio Ripepi e Matteo Monforte hanno concertato la rassegna.

Allo spettacolo di Natale di Elio Berti il 21 dicembre, seguirà il Teatro-Canzone di Gian Piero Alloisio il 22 dicembre, e Maurizio Lastrico il 29 e il 30 dicembre. A partire dal nuovo anno, Fabrizio Casalino il 12 e 13 gennaio, Marta & Gianluca il 19 e 20 gennaio, Daniele Raco il 26 gennaio, Enzo Paci il 2 e 3 febbraio, Enrico Bonavera il 9 e 10 febbraio, Mauro Pirovano il 16 e 17 febbraio, La Grande Notte dei Loser il 23 febbraio, Gianluca “Scintilla” Fubelli il 2 e 3 marzo, Nando Timoteo il 9 e 10 marzo, Pino Petruzzelli il 16 e 17 marzo, Las Valentinas il 22 marzo, Saverio Raimondo il 23 e 24 marzo, Dario Benedetto il 29 marzo, Alessandro Bergallo il 30 marzo. Chiude il 6 aprile Mirko Darar.