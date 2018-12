Buonasera,

non solo in estate ma anche in questa stagione succede che vengano abbandonati i cani … Ieri sera, verso le 20 circa, in Corso Limone Piemonte a Ventimiglia, all’altezza dello svincolo autostradale, sono stati trovati due cani, neri, di grossa taglia. Uniti l’uno all’altro con le catene dei guinzagli e legati, questi ultimi, alla ringhiera di un condominio. Alcune donne, dotate di senso civico e carità, vedendoli, non sono passate oltre ma hanno portato loro cibo e acqua ed atteso, dopo aver avvisato il 113, che arrivasse il camioncino recupero animali a prenderli. Qualche ora prima era stato visto un uomo con i due cani girare nella zona ma nessuno dei presenti sarebbe in grado di identificarlo. Dopo un’attesa di circa due ore l’addetto al recupero è arrivato ed i cani sono stati fatti salire senza traumi sul mezzo…destinazione canile (senza chip non si potrà risalire all’autore del gesto).



Vorrei ringraziare il gruppetto di donne che, nonostante il tempo inclemente, è rimasto vicino ai cani confortandoli, gli operatori del 113, gentilissimi e rapidi, l’addetto al recupero che ha operato con umanità. Ci lamentiamo sovente dei nostri servizi, in questo caso tutto è andato come dovrebbe sempre andare in uno stato di diritto e in tutte le regioni del nostro paese.

Doriana Valesini – Libreria AmicoLibro – Bordighera