Via Verdi 41

La giornata sarà anche l’occasione per ringraziare quanti hanno dato sostegno al Museo e all’Istituto e si concluderà col tradizionale scambio degli auguri nell’imminenza delle prossime festività.

Venerdì 21 dicembre alle 16 tradizionale appuntamento al Museo Civico “Girolamo Rossi” del Forte dell’Annunziata per lo scambio degli auguri con le Autorità, la Cittadinanza, gli Amici del Museo e i Soci dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

