L’automobilista che il 26 agosto 2017, in corso Genova a Ventimiglia, causò la morte di Luca Colangelo, 35enne ex presidente della Sanremese, sarà processato per omicidio colposo stradale. Petr Elichar, 29enne della Repubblica Ceca, è stato rinviato a giudizio e comparirà in Tribunale l’11 febbraio 2019. Colangelo, alla guida della sua moto, stava superando la colonna ferma al semaforo, quando Elichar aprì all’improvviso la portiera della sua Mini, proprio mentre il 35enne stava arrivando. Colangelo fu “deviato” sulla corsia opposta e morì dopo essersi scontrato frontalmente con una monovolume, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.