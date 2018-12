Si terrà mercoledì 9 gennaio dalle ore 16.15, l’Open day della scuola media di Coldirodi.

Le famiglie potranno conoscere gli insegnanti, visitare il plesso (in particolare la biblioteca e il laboratorio scientifico) e scoprire le peculiarità di una scuola diversa dalle altre, caratterizzata da una didattica innovativa.

La scuola secondaria di primo grado di Coldirodi utilizza infatti Classroom (una delle Google apps for education, che consente una comunicazione rapida e efficace tra docenti e alunni, nonché la condivisione di materiali di studio e di approfondimento) e sta portando avanti il progetto “Supercoldirodi: le aule dell’arcobaleno”, che consiste nell’uso di ambienti di apprendimento dedicati per ogni disciplina, in modo che gli alunni possano cambiare ambiente di apprendimento nel corso della mattinata e i docenti abbiano a disposizione tutto il materiale necessario allo svolgimento della propria lezione. I ragazzi sono dotati di armadietti personali, grazie ai quali imparano a gestire autonomamente il proprio materiale e possono finalmente superare il problema dell’eccessivo peso delle cartelle.

Inoltre, la scuola è attualmente oggetto di un importante intervento di ristrutturazione da parte del Comune, volto all’efficientamento energetico dell’edificio.

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Coldirodi possono dunque godere dei vantaggi di una scuola moderna e all’avanguardia, ma “piccola”: un ambiente più familiare e rilassato, un rapporto più personale con allievi e famiglie, una didattica più attenta ai diversi ritmi di apprendimento, una maggiore tranquillità data dal numero non eccessivo di ragazzi per classe.

I docenti incontreranno i genitori interessati a iscrivere i propri figli nella futura prima media e illustreranno le opportunità di questo nuovo tipo di scuola. Le famiglie sono invitate all’open day il giorno 9 gennaio alle ore 16.15 preso la scuola media di Coldirodi, in via Costa 111.