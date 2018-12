Il 15 dicembre alle 21 arriva l’atteso concerto a solo di Zibba al Teatro del Mare, l’Auditorium del Museo Navale di Imperia in via Scarincio 7. Apriranno il concerto i Seawards.

I posti sono limitati, Il numero per prenotare è 339-5753743.

Un nuovo viaggio per ZIBBA. Dopo #LECOSETour, partito dall’Alcatraz di Milano prima di toccare i principali club italiani, ecco un nuovo capitolo live che porterà il suo ultimo disco LE COSE, uscito per Platonica, di nuovo sul palco. LE COSE DA SOLO mette al centro la musica di ZIBBA, nella sua dimensione più intima. Il pubblico potrà così scrutare il cantautore ligure da un punto di vista diverso e vicino al cuore di ogni sua canzone. Accanto alla delicatezza acustica non mancherà l’energia che da sempre accompagna ZIBBA, per un equilibrio raro ed emozionante.

“Le Cose Da Solo perché questa è la dimensione che più mi permette di raccontarmi. E in questo momento sento il bisogno di abbassare i volumi, provare a capirsi sottovoce. Perché da solo sul palco, invece di sentirmi spoglio, mi sento protetto dalle mie stesse canzoni.” (Zibba)

Zibba, cantautore, arriva al grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014. Nel corso degli anni vince alcuni tra i premi più prestigiosi della musica Italiana come la Targa Tenco per il miglior album in assoluto (“Come il suono dei passi sulla neve”, 2012), il Premio Bindi e l’Artista che non C’era nel 2011, gli On Stage Awards 2015 e molti altri riconoscimenti del mondo indipendente e cantautorale. Autore per Warner Chappell, Zibba firma canzoni per Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige, Giulia Luzi, Elodie, Alexia, Le Deva e collabora con artisti come Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Alex Britti e molti altri. Autore di una raccolta di dialoghi dal titolo “Me l’ha detto Frank Zappa”, divenuto poi uno spettacolo con la regia di Sergio Sgrilli, e anche attore nella prima stagione di “All’ombra dell’ultimo sole” scritto da Massimo Cotto. Il 20 maggio 2016 esce UNIVERSO, il nuovo singolo prodotto da Andrea Mariano dei Negramaro. A febbraio 2017 Zibba partecipa al 67° Festival di Sanremo come autore con i brani “Togliamoci la voglia” cantato da Raige e Giulia Luzi e con “Spostato di un secondo” cantato da Marco Masini. Esce il 27 ottobre 2017 “Quello che vuoi”, il singolo che preannuncia il nuovo lavoro in studio LE COSE, pubblicato a febbraio 2018. Zibba, dal 2017 direttore artistico del Premio Bindi. è produttore artistico di alcune realtà indipendenti, tra cui Sonny Willa e i Seawards.

Proprio i Seawards, apriranno il concerto di Zibba al Teatro del Mare e presenteranno il loro ultimo disco Float, la cui uscita è fissata per giorno 14 dicembre. I Seawards, all’anagrafe Giulia e Francesco, nascono come duo nel 2015. Nel 2016 partecipano al concorso FIAT Music organizzato da Red Ronnie, che rimane molto colpito dai due giovani artisti, tanto da invitarli all’ultima puntata del Roxy Bar e ad esibirsi come ospiti l’edizione successiva al Teatro Ariston di Sanremo. Nello stesso anno l’incontro con Zibba: il cantautore ne rimane affascinato e decide di produrre il loro primo EP 85BPM, pubblicato nel giugno del 2017 e presentato al Collisioni Festival dello stesso anno. Successivamente la band viene selezionata nella MTV New Generation: il video di Tickling, entra così in alta rotazione su MTV Music. L’8 giugno 2018 esce Walls, il nuovo singolo che anticipa il disco in lavorazione. Il 10 giugno al Mediolanum Forum di Assago e l’11 giugno al Gran Teatro Geox di Padova il duo apre le due date italiane dei The Script.

Il cartellone del Teatro del Mare ospita importanti personaggi della televisione, della prosa e della musica italiana e internazionale, grazie al sostegno del Comune di Imperia, con il cui Assessore alla Cultura Marcella Roggero, i direttori artistici Eugenio Ripepi e Matteo Monforte hanno concertato la rassegna. Continua la partnership con l'ITT Thomas Hanbury Corso Turistico del Ruffini, i cui allievi, guidati dalla docente Angela Refforzo, con la collaborazione delle docenti Gisella Rosso e Floriana Palmieri, si occupano della fase di promozione della rassegna con la distribuzione del materiale pubblicitario, della prevendita dei biglietti al Botteghino del Teatro Cavour, e dell'accoglienza degli spettatori al Museo Navale nei giorni in cui andranno in scena i numerosi spettacoli.

A Zibba seguirà lo spettacolo di Natale di Elio Berti il 21 dicembre, il Teatro-Canzone di Gian Piero Alloisio il 22 dicembre, e Maurizio Lastrico il 29 e il 30 dicembre. A partire dal nuovo anno, Fabrizio Casalino il 12 e 13 gennaio, Marta & Gianluca il 19 e 20 gennaio, Daniele Raco il 26 gennaio, Enzo Paci il 2 e 3 febbraio, Enrico Bonavera il 9 e 10 febbraio, Mauro Pirovano il 16 e 17 febbraio, La Grande Notte dei Loser il 23 febbraio, Gianluca “Scintilla” Fubelli il 2 e 3 marzo, Nando Timoteo il 9 e 10 marzo, Pino Petruzzelli il 16 e 17 marzo, Las Valentinas il 22 marzo, Saverio Raimondo il 23 e 24 marzo, Dario Benedetto il 29 marzo, Alessandro Bergallo il 30 marzo. Chiude il 6 aprile Mirko Darar.