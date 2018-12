Sabato 15 dicembre alle 17 in via Viesseux, “nel salotto culturale” di Imperia, il “Centro di iniziativa Politica e Culturale Rosselli” inaugura gli incontri letterali in collaborazione con il Liceo Vieusseux. Verrà presentato il libro di Riccardo Mandelli “Le case del Destino”. Una “storia” piacevolmente scritta in forma narrativa, ma assolutamente dettagliata e documentata, sull’industria del gioco d’azzardo in Italia negli ultimi 100 anni, che passa attraverso le politiche, i grandi giocatori, le grandi vittorie e le rovinose sconfitte che hanno condotto decine di uomini sulle alte vette del lusso o negli inferi del fallimento. Si parla in particolare dei quattro casinò più famosi nella tradizione del gioco nel nostro Paese. Il tema è affrontato anche analizzando gli intrecci finanziari, politici e criminali, che si incrociano in modo rilevante e inaspettato con le maggiori vicende storiche nazionali. Il libro si avvale di fonti in buona parte inedite, tra cui diversi documentari della Presidenza del Consiglio o di altri uffici ministeriali, conservati presso archivi di Stato. Moderatori dell’evento i ragazzi del Liceo, domande di Ioana Muntean (5 bsa).