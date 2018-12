Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, a seguito della proclamazione dello sciopero territoriale di categoria per venerdì 14 dicembre, comunica ai cittadini che potranno esserci dei disguidi in ordine al regolare svolgimento delle attività inerenti il servizio di igiene urbana.

Nella città delle palme potranno esserci dei disguidi in ordine al regolare svolgimento delle attività inerenti il servizio di igiene urbana