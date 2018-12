Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un grande e forte segnale di vero cambiamento, concludono i consiglieri di minoranza , dove il dehors di un esercizio commerciale , se fatto con cura e gusto , rappresenta l’immagine del locale stesso e crea arredamento per la città.

Oggi infatti grazie alle nostre proposte , tutte accolte dalla maggioranza , tutto sarà più semplice per i progettisti e commercianti, lasciando a loro creatività e lo studio del design che ognuno vorrà promuovere , sempre e comunque con la supervisione dell’ufficio tecnico.

La dimostrazione , dichiarano i consiglieri di minoranza Quesada, Perri, Giordano e Scarinci, e che , grazie al nostro lavoro capillare di studio e di modifica del regolamento dei dehors, lo stesso oggi dopo 2 sedute di commissione ed un incontro con il dirigente, è stato completamente rivisitato con un unico filo conduttore: permettere a tutti i commercianti che ne hanno i requisiti, di realizzare il proprio dehors senza imposizioni né di termini entro i quali si dovrà terminare e realizzare il dehors , né di materiali e di modello da utilizzare alla luce delle evoluzioni che in 10 anni ci sono state in questo campo .

Ringraziamo il Sindaco, la maggioranza e il Presidente del consiglio che finalmente ha convocato le 2 commissioni permanenti , permettendo così a noi consiglieri di minoranza di poterci confrontare con la maggioranza in un clima costruttivo e propositivo come abbiamo sempre dichiarato di voler fare e che faremo .

La Minoranza soddisfatta dopo la commissione , sono state accolte tutte le modifiche , i miglioramenti e le semplificazioni del nuovo regolamento per la realizzazione dei dehors.