A Imperia nel quartiere di Castelvecchio l’altra notte ladri sono entrati in azione al bar “Sapori caffè” di via Nazionale. Prima hanno cercato di rompere i vetri antisfondamento della finestra della cucina, che dà sulla strada, ma non ci sono riusciti. Allora hanno divelto gli infissi, introducendosi così nel bar. Hanno forzato le slot machines portando via 500 euro in monetine, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.