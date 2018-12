Un’altra catena di abbigliamento del Napoletano sbarcherà in via Matteotti a Sanremo. La società, concorrente del “Dan John” che ha aperto vicino all’Ariston, si è aggiudicata l’immobile, che ora ospita la “Deutsche Bank”, con un investimento di circa 4 milioni di euro. L’operazione dovrebbe concludersi in primavera. La banca si sposterà all’angolo tra via Roma e corso Mombello. A Sanremo in un anno l’Hotel Miramare è diventato 5 stelle, l’Hotel Europa diventerà un altro hotel di lusso e 5 boutiques dell’isola pedonale hanno cambiato griffe, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.