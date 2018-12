Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Giovedì 13 dicembre alle 17.30, al Mercato Coperto di Bordighera in Piazza Garibaldi avrà luogo l’inaugurazione ufficiale del Grande Presepe di Natale realizzato da Alessio e Fulvio Debenedetti. Il Presepe visitabile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19 è stato realizzato interamente a mano con materiale di riciclo. La struttura della Chiesetta di Sant’Ampelio, visibile all’interno del presepe medesimo, è stata realizzata da Guerrino Silipigni.

