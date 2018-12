Ventimiglia con una mossa ben organizzata i Gilet Gialli si sono piazzati al casello autostradale in direzione Francia: sono circa un centinaio arrivati con auto e moto, la circolazione ha subito qualche rallentamento la situazione è monitorata dalle forze dell’ordine italiane Polizia e Carabinieri ma al momento è abbastanza tranquilla. Non sappiamo quanto durerà la protesta in autostrada.