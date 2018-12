Marcello Bevilacqua, responsabile provinciale del dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega, risponde al sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano che ha accusato la Lega di non aver mantenuto la promessa di chiudere il Campo Roja”. “La Lega, in particolare l’onorevole Flavio Di Muro, non ha mai promesso in campagna elettorale la chiusura del Campo Roja” dice Bevilacqua. “E’ un campo temporaneo, non solo nella denominazione ma anche nei fatti: verrà chiuso quando si risolverà l’emergenza” sostiene Di Muro, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.