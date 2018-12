Il Comune di Ventimiglia comunica che dovendosi procedere ad improrogabili lavori di miglioramento sismico all’interno del palazzo comunale nel periodo compreso tra il 7 dicembre ed il giorno 6 gennaio 2019 compresi, non sarà possibile accedere all’archivio dell’ufficio Edilizia Privata. Per cui non saranno effettuate ricerche dei precedenti edilizi dei fabbricati.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 29 novembre si è anche deciso di sospendere, per lo stesso periodo, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi delle pratiche.