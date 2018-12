Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’ex allenatore della nazionale italiana, Cesare Prandelli, sarà il nuovo allenatore del Genoa dopo l’esonero di Ivan Juric a cui è stata fatale la clamorosa eliminazione in Coppa Italia con l’Entella. I chiavaresi hanno battuto ai rigori 10-9 il Genoa a Marassi. Dopo supplementari la partita era terminata sul 3-3, mentre il risultato nei tempi regolamentari era di 2-2. L’Entella incontrerà la Roma negli ottavi di finale.

